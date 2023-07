Roma, Mancini vince la partitella in famiglia ed esulta: “Incredibile”

Non c'è allenamento senza partitella nel ritiro della Roma in Portogallo. Le accese sfide tra gli uomini di Mourinho sono sempre all'ordine del giorno e, questa volta, a trionfare è stata la squadra guidata da Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso, che è sceso in campo ancora con la maschera protettiva al volto, ha posato sui social per festeggiare la vittoria in famiglia. Insieme a lui, Karsdorp, El Shaarawy, Aouar, Cristante e Spinazzola. Mancini ha commentato il successo con chiaro messaggio: "Super Incredibile".