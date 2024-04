Roma, Mancini sventola la bandiera anti Lazio con un grosso ratto: “È goliardia”

Il triplice fischio scatena la festa giallorossa con la Roma che trionfa sulla Lazio per 1-0 grazie alla rete di Gianluca Mancini nel primo tempo. Vittoria importantissima che rilancia i giallorossi in classifica. Al termine della partita il match winner è andato sotto la Curva Sud e si è lasciato andare ad un'esultanza sfrenata sventolando la bandiera anti Lazio che raffigura una grosso ratto su uno sfondo biancoceleste. Il vice capitano si è poi inchinato ai tifosi presenti dimostrando il grande affetto che prova verso i sostenitori giallorossi. Clima incredibile all'Olimpico con tutta la squadra che dopo essere rientrata negli spogliatoi è nuovamente corsa verso la Sud per festeggiare ancora. Mancini e Dybala si sono poi arrampicati sul cancella che divide gli spalti dal terreno di gioco per unirsi ai tifosi e posare con uno striscione con la scritta "Anti Lazio". Ai microfoni del canale ufficiale della Roma, Gianluca Mancini si è poi scusato:"Non volevo offendere nessuno, ho esultato con i miei tifosi e un po' di goliardia ci può stare. Sono partite intense, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato però sono cose che finiscono nei festeggiamenti senza mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa, ma ero molto felice di festeggiare con i miei tifosi".