Roma, Mancini regala la maglia ad un bambino tifoso: lui piange commosso – VIDEO

Solo la Roma riesce a regalare quelle emozioni che difficilmente possono spiegarsi. Sin da bambini, essa entra nel cuore di tutti i tifosi giallorossi ed è difficile farne a meno. In occasione dell'amichevole di ieri contro il Braga, in Portogallo, un giovane romanista ha vissuto un momento indimenticabile. Al termine del match, infatti, Gianluca Mancini si è avvicinato a lui per regalargli la maglia giallorossa. Il bambino, così preso dalla situazione, non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato in delle bellissime lacrime sincere. La scena è stata riportata dal club giallorosso sui social e rapidamente ha fatto il giro del web.