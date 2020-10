Roma, Mancini positivo al Covid. Squadra in isolamento anche dopo il Milan – FOTO

Gianluca Mancini si aggiunge alla lista dei giocatori positivi della Roma. Il difensore giallorosso, che ieri non ha potuto prendere parte alla trasferta contro lo Young Boys per la squalifica di tre giornate rimediata con il Siviglia, non sarà dunque a disposizione di Fonseca per la sfida contro il Milan di lunedì 26 ottobre allo stadio Olimpico (ore 20.45). Ad annunciarlo lui stesso su Instagram: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma”.

Aggiornamento dunque sulla situazione in casa Roma, che dopo la positività di Amadou Diawara (contagiato in Nazionale) e Calafiori, è stata costretta in isolamento fino alla gara con il Milan, termine che sicuramente verrà prolungato dopo il nuovo caso del difensore. In totale sale a 7 lo storico degli infetti nella Roma: Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Kluivert, Calafiori, Diawara e Mancini.