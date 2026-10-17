Tutto è iniziato da Svilar e Cristante. I due si sono infortunati e hanno acceso un piccolo allarme emergenza. Assenze gravi, ma la Roma poteva ancora contare su altri top. Poi il rosso a Malen a Como. E gli infortuni di Dybala e Koné. Ora l’emergenza è vera. Riscattare la sconfitta con il Real passa dalla linea verde: saranno molti i giovani messi in campo da Gasp, da Pisilli a Mora. In difesa non dovrebbero esserci cambi. Anzi, uno sì. Anche Mancini non è al top: il difensore giallorosso ha qualche problema fisico e potrebbe partire dalla panchina. Nulla di grave, ma Gasp non vuole rischiare. E per questo potrebbe esserci una sorpresa: al momento sembra in vantaggio Balerdi, ma non è escluso l’utilizzo di Ghilardi, l’ex Verona, anche lui in lizza per una maglia da titolare. Ndicka ed Hermoso completeranno il terzetto difensivo.