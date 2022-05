Roma, Mancini ringrazia i tifosi giallorossi: “Grazie Roma, siete unici”

Il centrale giallorosso sui social celebra il meraviglioso corteo della Capitale. In 100 mila in strada per accompagnare il pullman giallorosso in questo trionfale tour

Gianluca Mancini tramite un post e una storia sul suo profilo ufficiale Instagram, ha voluto ringraziare i tifosi giallorossi che si sono riversati in strada per celebrare la vittoria in Conference League contro il Feyenoord: "Grazie Roma, siete unici". Questo il messaggio che il centrale giallorosso, autore dell'assist per la rete decisiva di Zaniolo, ha voluto mandare a tutto il popolo romanista.