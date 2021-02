Roma, Mancini e Mkhitaryan tra i migliori del weekend di Serie A – FOTO

La sicurezza in difesa e la costanza in attacco. Legati dall’invisibile filo della continuità di rendimento Mancini e Mkhitaryan sono tra i giallorossi che meglio stanno facendo in questa stagione. A incoronarli è anche il noto portale statistico WhoScored, che li ha inseriti entrambi all’interno della top 11 settimanale della Serie A. Votazione identica, un otto pieno, a riprova della grandissima prova offerta contro l’Udinese e che permetterà alla Roma di arrivare con il morale alto alla sfida contro il Benevento in programma domenica prossima. Se per l’armeno potrebbe esserci un po’ di riposo contro il Braga in Europa League, il centrale sarà costretto agli straordinari, viste le indisponibilità di Kumbulla e Smalling che hanno assottigliato la batteria difensiva di Fonseca.