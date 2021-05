Roma-Manchester United, le probabili formazioni di Fonseca e Solskjaer

La Roma si prepara a sfidare il Manchester United per quello che sarà presumibilmente l’atto conclusivo del suo cammino in Europa League. Dopo la figuraccia di Old Trafford i giallorossi vogliono provare a portare a casa almeno una...

La Roma si prepara a sfidare il Manchester United per quello che sarà presumibilmente l'atto conclusivo del suo cammino in Europa League. Dopo la figuraccia di Old Trafford i giallorossi vogliono provare a portare a casa almeno una vittoria, che forse non servirà a qualificarsi in finale, ma aiuterà ad affrontare le ultime quattro partite di campionato. Paulo Fonseca ha gli uomini contati e la formazione è quasi da inventare. In porta Mirante riprenderà il posto a scapito di Fuzato. Dopo mesi di emergenza, il reparto difensivo è quello con meno problemi. La difesa sarà composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Tra i quattro di centrocampo ci saranno sicuramente Karsdorp e Cristante, mentre sono in dubbio gli altri due. Diawara è alle prese con un sovraccarico pubico, ma potrebbe farcela. Villar e Veretout sembrano out. A sinistra se Peres sarà out è pronto Santon. Mkhitaryan, Pellegrini e Dzeko saranno in campo. Più tranquillo Solskjaer. Il Manchester non ha giocato nel weekend a causa della protesta dei suoi tifosi contro la famiglia Glazer, proprietaria del club. Il tecnico norvegese potrebbe riproporre l'undici di Old Trafford. Greenwood insedia Rashford, non al meglio. Pogba ancora largo, confermato Cavani.