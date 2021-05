Roma-Manchester United, favola Zalewski: esordio in prima squadra e subito gol

Dopo quello di Darboe di domenica scorsa, arriva un altro debutto in casa giallorossa. E l'italo-polacco va addirittura in rete

Altro esordio in casa Roma , dopo quello contro la Sampdoria di Darboe, messo in campo anche oggi da Paulo Fonseca. Al minuto 77 della sfida col Manchester United ha debuttato in prima squadra Nicola Zalewski , che ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al posto di Pedro. Sei giri di lancette più tardi è arrivato addirittura il primo gol , con un destro al volo deviato da Telles.

Nato a Tivoli ma di origini polacche (nel 2019 ha esordito con l'Under 20 della Polonia), il trequartista della Primavera in questa stagione ha realizzato 7 reti e 5 assist in 17 partite disputate con la formazione di Alberto De Rossi. Zalewski avrebbe potuto esordire già a dicembre in occasione della gara in Bulgaria con il CSKA Sofia, tuttavia venne fermato dal Covid. Quest'anno Fonseca lo aveva portato in panchina negli incontri con CSKA Sofia (all'andata), Cluj e Benevento.