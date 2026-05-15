Che l'impatto di Donyell Malen nella Roma e in Serie A sia stato semplicemente devastante è dire fin troppo poco. L'attaccante olandese, dopo la doppietta realizzata contro il Parma, è diventato il miglior acquisto di gennaio per gol segnati nella storia del campionato italiano (13 gol dal suo arrivo a metà gennaio). Il numero 14 della Roma, autentico trascinatore della squadra di Gasperini nella corsa Champions, è stato così inserito in lizza per il premio di "Giocatore del mese di maggio". Nelle due gare disputate nel mese in corso Malen ha segnato 2 reti (la doppietta di Parma) e fornito un assist (contro la Fiorentina). Inseriti nell'elenco dei possibili vincitori anche Laurienté, Vlahovic, Lautaro Martinez, Noslin e Okoye. Di seguito il comunicato della Serie A: "I candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di maggio sono Laurientè (Sassuolo), Malen (Roma), L.Martinez (Inter), Noslin (Lazio), Okoye (Udinese), Vlahovic (Juventus). I sei candidati sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 35ª alla 36ª della Serie A Enilive 2025/2026".