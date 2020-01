Roma, Malagò aspetta Friedkin: “Non è uno speculatore, immagino voglia fare anche lo stadio”

Va avanti la trattativa tra Friedkin e Pallotta per la cessione della Roma. Nelle ultime ore si è parlato di un’ulteriore accelerata e un affare che può chiudersi entro la metà di febbraio. Il magnate texano è pronto a sbarcare nella capitale: “Non so se Friedkin acquisirà la Roma, non lo conosco personalmente ma conosco bene alcune persone a lui vicine. Mi dicono che è un investitore di lungo periodo, non uno speculatore. Dunque ha una strategia e in questa immagino che rientri anche lo stadio, perché oggi non è possibile fare impresa senza uno stadio”. A dichiararlo è Giovanni Malagò, presidente del Coni, in occasione di un forum organizzato nella sede romana dell’agenzia di stampa ‘Italpress’.