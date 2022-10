Roma, mal di trasferta da curare: in Europa la vittoria manca da marzo

"Non siamo in gita". Questa è la frase pronunciata da José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Helsinki. Alle ore 21 la Roma scenderà in campo e deve trovare la vittoria per tenere vive le speranze di passaggio del turno. Le ultime trasferte europee non sono andate bene ai giallorossi, il bottino pieno manca dalla sfida col Vitesse del 10 marzo. L'andata degli ottavi di finale di Conference League che fu decisa da una rete di Sergio Oliveira allo scadere della prima frazione di gioco.