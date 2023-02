Le maglie di Roma-Juve all’asta per supportare le vittime della guerra in Ucraina

Anche quest'anno la Roma rinnova il suo sostegno alle donne e ai bambini colpiti dalla guerra in Ucraina. Come riportato sui suoi canali ufficiali, la squadra indosserà una patch a supporto dell'Agenzia ONU per i Rifugiati durante il match contro la Juventus del 5 marzo. Le maglie indossate dai calciatori verranno messe all'asta e i soldi raccolti saranno utilizzati per acquistare vestiti, coperte, stufe e teli isolanti per le abitazioni danneggiare. Inoltre, la società avvierà una raccolta fondi (alla quale parteciperanno anche Roma Club e ASD) finalizzata all'acquisto di generatori di corrente. La Roma è alla quarta collaborazione con UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), alle donazioni potranno partecipare anche i tifosi mediante diversi canali come SMS, bonifici, bollettini e PayPal.