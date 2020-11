Roma, lutto al braccio per Da Costa contro il Parma

Un Roma-Parma nel ricordo di Dino Da Costa. La squadra giallorossa, come comunicato dl club, giocherà con il lutto al braccio per omaggiare la leggenda romanista scomparsa lo scorso 10 novembre. Un tributo importante per chi ha fatto la storia della Roma, siglando in totale 79 reti in circa 160 presenze, rimanendo così per sempre nei cuori dei tifosi. La statistica che lo inserisce di diritto nei libri dei record romanisti è quella relativa ai gol nei derby: con 12 segnature è infatti il bomber all time nelle stracittadine romane.