Roma, l’Uruguay inserisce Vina nella lista dei 55 preconvocati per il Mondiale

Il terzino giallorosso inserito nella lista del ct Alonso per la prossima Coppa del Mondo in Qatar

Giorni di convocazioni per tutte le nazionali che dal prossimo 18 novembre al 21 dicembre, prenderanno parte al Mondiale in Qatar. Quest'oggi, tramite i propri canali social, anche l'Uruguay ha diramato la lista dei preconvocati dal ct Diego Alonso. Tra i 55 nomi scelti, spicca anche quello di Matias Vina, che nonostante gli appena 109 minuti giocati in stagione, si è guadagnato la chiamata della sua nazionale.