Dopo la sconfitta contro l'Inter domani i giocatori avranno un giorno libero. La Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria lunedì 25 aprile pomeriggio per iniziare a preparare la trasferta a Leicester per la gara di andata della semifinale di Conference League in programma giovedì 28.