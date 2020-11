Roma, lunedì 30 l’inaugurazione del nuovo negozio ufficiale

Lunedì si alzerà il sipario sul nuovo Roma Store della capitale. Il 30 novembre alle ore 10, infatti, verrà inaugurato un altro negozio ufficiale del club giallorosso all’interno del centro commerciale Porta di Roma. A comunicarlo è stato lo stesso club capitolino con una nota sul proprio sito ufficiale: “Un nuovo punto di riferimento dove i tifosi giallorossi del quadrante nord della Capitale potranno trovare tutta la gamma dei prodotti ufficiali giallorossi, dalle maglie da gioco all’abbigliamento, passando per i prodotti dedicati ai più piccoli. Il centro commerciale Porta di Roma si trova in via Alberto Lionello 201. La nuova apertura segue di pochi giorni quella dello Store all’interno del nuovo centro commerciale Maximo, avvenuta venerdì 28 novembre”.