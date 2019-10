Roma, lunedì 21 Petrachi atteso in Procura Federale

Lunedì 21 ottobre Gianluca Petrachi è atteso in Procura Federale. Il ds della Roma è finito sotto la lente d’ingrandimento dopo le parole – pronunciate nella conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan – in cui si riferiva a una trattativa per Dzeko con l’Inter ‘iniziata a maggio’, quando era ancora sotto contratto con il Torino. In questo senso è stata aperta un’inchiesta e il dirigente giallorosso rischia una squalifica di alcuni mesi, dal momento che il regolamento – chiaramente – vieta di lavorare per un club mentre è ancora tesserato con un’altra società.