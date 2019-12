Roma, l’Under 14 impegnata nell’ICC Futures. L’augurio di Smalling: “In bocca al lupo” – VIDEO

La Roma Under 14 parteciperà all’ICC Future, edizione giovanile dell’International Champions Cup. In Florida i baby giallorossi se la vedranno con squadre come Arsenal, Bayern Monaco, Tottenham e Barcellona. Tramite il profilo Twitter inglese, il club giallorosso ha postato il video del particolare allenamento della Roma Under 14: i giocatori si sono passati il pallone di testa senza mai farlo cadere per terra, per poi andare a fare canestro per la gioia dei giocatori. A tifare per i giallorossi ci sarà Chris Smalling, che con un video ha fatto gli auguri alla squadra: “In bocca al lupo“.