Roma, Lukaku scalda i motori: con l’Empoli un gol ogni 35′. Mourinho si affida a lui

"Sedetevi comodi, sta iniziando lo show", canta Salmo nella canzone 90 minuti. Forse Lukaku non ne ha così tanti nelle gambe, ma un'ora abbondante la vuole giocare davanti al suo nuovo pubblico. La stupenda presentazione col Milan è stata scacciata via dalla scialba prestazione contro i rossoneri. Ora Big Rom è tornato carico dagli impegni con il Belgio, grazie alle due reti con l'Estonia. Mourinho si affida a lui e Dybala. L'ex Inter sta scaldando i motori e sta lavorando per essere al top della forma nel minor tempo possibile. Ha messo nel mirino l'Empoli, squadra con il quale ha un ottimo feeling. Infatti è stato coinvolto in tre gol in appena 104 minuti giocati contro i toscani in Serie A. In media una partecipazione ogni 35': è il miglior rapporto dell’attaccante della Roma contro una singola avversaria nella competizione, riporta il sito ufficiale della Lega. L'Olimpico sarà di nuovo sold out e spera di esultare ai gol del nuovo re. I giallorossi hanno bisogno di iniziare a vincere dopo un inizio deludente condito da due sconfitte e un pareggio.