Roma, Lukaku inarrestabile: un gol ogni 97′. È la sua terza miglior partenza

L'attaccante belga è sempre più imprescindibile per la squadra di Mourinho. Con la rete allo Slavia sono 8 le reti segnate in appena 10 partite. Meglio ha fatto solo con United e Inter

L'impatto di Romelu Lukaku alla Roma è stato davvero devastante finora. L'attaccante giallorosso anche nel match contro lo Slavia Praga ha timbrato il cartellino, mettendo a segno il suo ottavo centro in appena 10 partite disputate con la nuova maglia. Inoltre il belga ha un rapporto speciale con l'Europa League perché quello di stasera è il suo 14esimo gol di fila nella competizione. Lukaku finora ha una media di un gol ogni 97' con la Roma. Meglio ha fatto solamente nella stagione 2017/18 con il Manchester United quando è arrivato a un gol ogni 82' e al suo primo anno con l' Inter dove ha fatto registrare una rete ogni 88'. BigRoma era l'attaccante che Mourinho e tutti i tifosi hanno rincorso per un'intera estate e che ora si stanno godendo il più possibile.

