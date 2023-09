Roma, Lukaku show in Belgio: l’azione e il gran gol in allenamento con la nazionale

Il belga è in ritiro insieme alla sua squadra e non perde occasione di mostrare le sue grandi qualità di gioco

Ne avevamo avuto un piccolo assaggio già all'Olimpico, ma Big Rom sta già dando lo spettacolo che tutti i tifosi si aspettano. In questi giorni di ritiro in Belgio, l'attaccante sta dimostrando le sue ottime qualità e ne è testimonianza un video pubblicato proprio dal giocatore poco fa. Infatti, durante gli allenamenti con la propria nazionale, il belga è stato protagonista di un'azione incredibile. Con un perfetto dribbling e un tiro preciso e potente sul palo opposto, Lukaku segna un super gol che lascerebbe a bocca aperta chiunque. Le doti di Romelu le conoscono tutti, ma servivano ovviamente certezze dopo un estate travagliata per il giocatore. Con queste premesse, Big Rom sembra essere proprio l'attaccante giusto per Mourinho e per risollevare la squadra da questo pessimo avvio di Campionato.