Roma, Lukaku è il terzo miglior marcatore su azione della serie A

Criticato, da qualcuno. Ma i numeri di Romelu Lukaku parlano chiaro. Il belga è dietro solo a Lautaro e Vlahovic tra i marcatori senza rigori, ovvero contando solo i gol segnati su azione. L'argentino dell'Inter è al comando con ben 22 reti di cui 17 di piede in area, 2 di testa e tre da fuori. A cui si aggiungono appunto due penalty. Dietro, distanziato, ecco Vlahovic con 14 marcature pulite (senza rigori) e una partita in meno rispetto alla concorrenza. Sul terzo gradino c'è proprio Big Rom con 13 gol così distribuiti: 10 in area e tre di testa. A pari merito Thuram sempre con 13 e Zapata.Il primo lo ha sostituito all'Inter, il secondo era in lizza per la Roma ad agosto. Lukaku però ha anche un bottino non indifferente in coppa di 8 reti. E in questo caso solo Lautaro può precederlo.