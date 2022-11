Roma-Ludogorets, le probabili formazioni di Mourinho e Simundza

Zaniolo ancora squalificato, i giallorossi devono vincere per ottenere la qualificazione in Europa League.

Giovedì contro il Ludogorets la Roma deciderà il suo destino in Europa League. Un solo risultato utile alla qualificazione: la vittoria. Al netto di squalificati e infortunati, i giallorossi dovranno fare una partita al massimo delle loro possibilità. Nessun dubbio in difesa, dove Smalling guiderà le operazioni affiancato da Kumbulla e Ibanez. In mezzo al campo, sembra confermata la coppia Cristante-Camara, sulle fasce correranno Karsdorp e Zalewski. Pochi dubbi per l'attacco, vista la squalifica di Zaniolo e l'infortunio di Dybala, dovremmo trovare la coppia Belotti-Abraham con Pellegrini sulla trequarti.