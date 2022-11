Roma-Ludogorets, le formazioni ufficiali di Mourinho e Simundza

Gara da dentro o fuori per la Roma che deve vincere per passare il girone di Europa League. Mourinho schiera dal 1' El Shaarawy e Abraham. Non recupera Zaniolo che va in panchina. In difesa panchina per Kumbulla. Davanti a Rui Patricio ci sono Ibanez, Smalling e Vina. A centrocampo Matic e Cristante.