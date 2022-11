Roma-Ludogorets, la moviola: ammonito Cicinho

La UEFA ha designato l'arbitro Nikola Dabanović per dirigere l'ultima sfida del girone C di Europa League tra Roma e Ludogorets. Il fischietto montenegrino verrà coadiuvato dagli assistenti Milovan Djukić e Vladan Todorović. Il quarto ufficiale sarà Miloš Savović. Al VAR andrà Pol van Boekel, mentre l'AVAR sarà Bartosz Frankowski. Nessun precedente per l'arbitro né con i giallorossi né con i bulgari.