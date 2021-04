Roma, Luca Zingaretti contro i giocatori dopo il pareggio: “Andreste presi a schiaffoni” – FOTO

Il pareggio della Roma contro il Sassuolo ha fatto perdere le staffe anche a Luca Zingaretti. L’attore, celebre per il ruolo di Montalbano e noto tifoso romanista, si è sfogato per la brutta prestazione dei giallorossi e l’ha fatto con una storia su Instagram: “Che tristezza, come gioca male la Roma! A parte i soliti pochi, si vedono solo giocatori svogliati che fingono di fare pressing! Gol presi che nemmeno all’oratorio! E allargano le braccia come se non avessero colpa. Andreste presi a schiaffoni. Basta!”.