Roma, l’omaggio a Losi ad un anno dalla scomparsa: a Trigoria un campo in suo onore

Il nome dello storico capitano giallorosso rimarrà per sempre all'interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini

Ci sono calciatori che vincono il tempo e rimangono intatti nella memoria dei tifosi. Per i romanisti è il caso di Giacomo Losi, storico capitano che ha vestito la maglia giallorossa per 13 anni. Ad un anno dalla sua scomparsa, il club ha comunicato ufficialmente che gli renderà omaggio intitolandogli un campo del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Lo stesso è accaduto con altri due simboli della Roma come Di Bartolomei e Amadei. Di seguito la nota del club: "A un anno dalla scomparsa, la proprietà dell’AS Roma omaggerà la memoria di Giacomo Losi intitolandogli un campo del “Fulvio Bernardini". Nel solco e nella tradizione dell'omaggio agli storici capitani giallorossi, dopo aver dedicato un campo del centro sportivo di Trigoria ad Agostino Di Bartolomei nel 2012 e ad Amedeo Amadei nel 2021, la Società renderà il doveroso tributo ad uno dei giocatori più rappresentativi della sua storia, che con questa maglia conta 455 presenze tra il 1955 e il 1968".