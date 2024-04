Roma, l’omaggio a Di Bartolomei è da brividi. Il figlio: “Grazie per questo regalo”

Domani Agostino Di Bartolomei avrebbe compiuto 69 anni. L'ex capitano giallorosso nel derby di ieri è stato omaggiato dalla Tribuna Tevere con una spettacolare coreografia che lo ritrae mentre calcia la sua famosa 'bomba' con il pallone. Il figlio, Luca, ha commentato la scenografia su 'X': "Un ringraziamento ai tifosi, alla Tevere, ai Roma Club. Un abbraccio a Francesco che non perde occasione per volerci con lui. Un ringraziamento alla Roma e a quanti hanno reso possibile questo regalo ad Agostino in vista del suo compleanno e tutto quello che vedremo da qui a giugno. E infine un abbraccio a mister De Rossi, maestro di vita e ormai produttore ufficiale di meme".