Roma, l’omaggio a Casillas: “Uno dei migliori di sempre” – FOTO

Uno dei campioni più importanti di tutti i tempi, affrontato spesso nel passato in Champions League. La Roma ha voluto rendere omaggio alla carriera di Iker Casillas, che nella giornata di oggi ha dato l’annuncio ufficiale del suo addio al calcio. “Uno dei più grandi di tutti i tempi. Congratulazioni per una carriera davvero incredibile. Ti auguriamo il meglio per il tuo ritiro e per qualsiasi altra sfida ti aspetterà in futuro“. Questo il messaggio della società giallorossa sul proprio profilo ufficiale Twitter. Parole cariche di affetto accompagnate da una bellissima foto di Casillas e Totti durante una sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid.