Roma, l’Olimpico si riempie: 11 mila abbonati già presenti. Ora vendita libera

Già 10 mila persone in coda per comprare il tagliando e assistere sul maxi schermo alla finale tra Roma e Feyenoord

Lo stadio di Tirana è sold out da tempo e ora pure l’Olimpico inizia a riempirsi per la prima finale a distanza della storia romanista. Sono stati 11 mila i biglietti venduti in fase di prelazione agli abbonati che assisteranno mercoledì prossimo alla sfida col Feyenoord nello stadio che quest’anno ha fatto registrare spesso il tutto esaurito. Da pochi minuti è iniziata la vendita libera con file che già vedono 10 mila persone in coda. Se il prezzo per gli abbonati era di 5 euro, quello per i non tesserati nella stagione in corso sarà di 10 euro con la possibilità di far entrare gratis un under 16 accompagnato. La Roma stima di portare circa 30 mila persone allo stadio. La speranza è quella di festeggiare tutti insieme un successo storico a oltre 60 anni dall’ultimo e unico trofeo internazionale vinto dal club giallorosso.