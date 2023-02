Roma, l’Olimpico non conosce posti vuoti: 120 mila spettatori in quattro giorni

Sold out, e che novità verrebbe da dire. Anche nelle prossime gare casalinghe in programma la Roma potrà contare su un Olimpico stracolmo. In appena quattro giorni lo stadio farà registrare 120.000 presenze: tutto esaurito Roma-Hellas, mentre restano pochi biglietti disponibili per la sfida con il Salisburgo. Ecco la nota del club sul sito ufficiale: "L’Olimpico è di nuovo sold out! Non c’è più un posto libero per la partita con il Verona, in agenda domenica 19. Ma siamo prossimi al tutto esaurito anche per Roma-Salisburgo, in calendario giovedì 23. In appena quattro giorni lo Stadio farà quindi registrare 120.000 presenze! Per la sfida con il Verona, resterà aperta la rivendita degli Abbonati Plus: il consiglio è quello monitorare sempre la pagina biglietti. Sono inoltre ancora disponibili alcuni posti Premium".