Roma, l’Olimpico è un fortino nel 2023: quinta vittoria di fila, non accadeva dal 2017

La forza del lupo è il branco, e la forza del branco è il lupo. Roma e tifosi insieme verso l’obiettivo quarto posto. I giallorossi hanno trasformato l’Olimpico in un fortino difficile da espugnare nel 2023. Dopo la sosta per il Mondiale in campionato sono arrivate 5 vittorie di fila, non succedeva dal 2017 con Di Francesco in panchina. Ieri la ciliegina sulla torta contro la Juventus dopo i tre punti conquistati con Bologna, Fiorentina, Empoli e Verona. Da un anno a questa parte lo stadio è sempre pieno e anche grazie ad una difesa super sta diventando un vero e proprio bunker. Infatti la Roma ha tenuto la porta inviolata per cinque incontri casalinghi consecutivi in Seria A. Nel 2014 la squadra allenata da Rudi Garcia arrivò a sei. Domenica la possibilità di raggiungere questo particolare traguardo contro il Sassuolo (ore 18). Prima del match con i neroverdi ci sarà l’impegno europeo con la Real Sociedad. L’Olimpico corre verso un altro tutto esaurito per cercare di mettere la qualificazione ai quarti in cassaforte.