Roma, l’Olimpico è da brividi: Matthaus filma lo spettacolo durante l’inno – FOTO

L'Olimpico ieri ha regalato una cornice semplicemente meravigliosa. Lothar Matthaus, ex giocatore dell'Inter, ha registrato con il telefonino il momento dell'inno e ha filmato la spettacolare coreografia. Anche uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio è rimasto incantato dai tifosi giallorossi. Nel pre gara aveva anche elogiato Mourinho ai microfoni di Sky Sport: "Mourinho per me è un grande allenatore. Ha migliorato il calcio in tutte le squadre dove è stato. A Roma ha riportato la gente allo stadio che è sempre pieno. L’anno scorso ha vinto la Conference, quest’anno forse l’Europa League".