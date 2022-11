Roma, Lobont: “Ho insegnato a Salah come studiare gli errori dei portieri”

Bogdan Lobont, ex portiere giallorosso dal 2009 al 2018, è tornato a parlare della sua avventura in giallorosso ai microfoni di "Digi Gol". Il portiere romeno si è espresso in particolare sul suo rapporto con MohamedSalah, compagno dal 2015 al 2017, sostenendo di esser stato lui ad insegnargli come studiare i portieri avversari: "Eravamo nell'Associazione Italiana Calciatori Professionisti e tutti i giocatori avevano accesso a Wyscout. Avevamo accesso a tutta l'Italia e a mezz'ora per gli altri Paesi. Ero seduto con Salah dopo l'allenamento e a un certo punto gli ho detto: "Ehi Momo, perché non analizzi i portieri su Wyscout?". Questo il primo messaggio di Lobont che poi conclude: "Lui mi ha chiesto se servisse un analista specializzato ma gli ho detto che avrebbe potuto farlo da solo gratuitamente avendo già l'account. Gli ho insegnato a guardare i portieri, a prestare attenzione agli errori che fanno i portieri. Mi sono seduto con lui per due settimane dopo l'allenamento, gli ho spiegato cosa sbagliano i portieri".