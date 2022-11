Roma, lo sfottò di Matic a Svilar dopo il ‘cucchiaio’: “Niente di personale”

Non può nulla Svilar, secondo portiere della Roma, sulla prodezza di Matic. Con un cucchiaio spiazza l'estremo difensore che non riesce a intercettare il colpo. Il fantastico gol è stato ripreso sui canali social della squadra e ha scatenato l'ironia dei giocatori. In particolare, lo stesso Matic ha aggiunto in un commento "Scusa Mile, niente di personale". Si aggiunge alla discussione anche Zalewski che schernisce l'estremo difensore con una faccina piangente.