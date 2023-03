Roma, lo scontro tra Matic e Cristante che esalta i tifosi: cosa è successo

Il simbolo in campo di questa Roma è diventato ormai Nemanja Matic. Il serbo da tempo è il dominatore totale del centrocampo, per qualità, quantità e leadership. La stessa che sta trasmettendo Mourinho e che porta tutti a un livello di carica e determinazione altissimo. E il manifesto è lo 'scontro' tra compagni di squadra andato in scena intorno alla metà del secondo tempo: palla persa malamente a centrocampo, Matic rimprovera Cristante che a sua volta risponde per le rime. I due arrivano addirittura al faccia a faccia, immortalato dai fotografi, con Wijnaldum che calma subito le acque. È il simbolo di una Roma che non molla niente, pronta a scattare in ogni situazione.

Un'attenzione e una determinazione che piacciono parecchio a Mourinho, ma anche ai tifosi, che sui social come allo stadio si sono esaltati nel vedere il testa a testa tra Matic e Cristante."Sempre così", chiede il popolo giallorosso. Questa è l'empatia che vuole vedere lo Special One, compagni che si confrontano anche in maniera dura ma che lottano per lo stesso obiettivo. Un gesto e una prestazione da leader, quelli di Matic. E in conferenza stampa all'allenatore giallorosso viene chiesto anche questo: "Nella Roma c'è un solo leader. I giocatori sono tutti uguali, siamo una squadra democratica che ha un solo leader. Ognuno di loro mette in campo le proprie esperienze, è fantastico. Bello che in campo ci sia questa empatia, perché se non si comunica in campo poi finisce che a dopo la partita c'è chi va a bere o rientra. Invece siamo uniti sempre, nella vittoria e nella sconfitta".