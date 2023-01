Roma, Llorente è arrivato nella capitale: oggi le visite mediche

In mattinata la Roma ha ufficializzato l'acquisto di Diego Llorente, difensore classe 1993 preso in prestito con diritto di riscatto dal Leeds. Arrivato a Fiumicino alle 17:30, il suo acquisto sblocca la partenza di Vina che raggiungerà il Bournemouth. Il giocatore non è nuovo a Mourinho che nel 2013, sulla panchina del Real Madrid, lo fece esordire in prima squadra. L'allenatore portoghese ritrova un difensore centrale di piede destro con una buona visione di gioco che gli consente di essere adattato come centrocampista. Per lui anche il bronzo Europeo con la Spagna. Un arrivo in casa Roma che probabilmente non sarà l'ultimo della sessione.