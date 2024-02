Roma, Llorente dimesso dalla clinica dopo la notte in osservazione

Diego Llorente è stato dimesso dalla clinica Villa Stuart dopo aver passato una notte in osservazione. Come riportato da Sky Sport, il difensore era stato sottoposto ad una tac nella serata di ieri che aveva dato esito negativo. In uno scontro con il difensore del Feyenoord David Hancko, ex della Fiorentina, aveva subito un trauma cranico all’81’ minuto di gioco che lo ha costretto ad uscire in barella dal terreno dell’Olimpico.