Roma, Llorente detto clean sheet: zero gol subiti quando lo spagnolo è titolare

Rui Patricio fa il pieno di clean sheet, ma pure Llorente non scherza. Col difensore spagnolo in campo, infatti, la Roma ha subito solo 1 gol in 5 partite, peraltro arrivato nel derby quando lo spagnolo ha giocato appena 33 minuti con la squadra in inferiorità numerica. Nelle altre quattro partite, tra campionato e coppe, la squadra di Mourinho non ha subito nemmeno una rete protetta anche dalla calma apparente di Llorente che ieri con l'Udinese ha disputato la terza gara di fila da titolare in campionato dopo Samp e Torino. Mourinho lo alternerà con Ibanez da qui alla fine della stagione con il brasiliano preferito nelle gare europee dove spesso serve un altro tipo di ritmo. A fine stagione la Roma dovrà discutere il riscatto col Leeds ad oggi fissato a 18 milioni. In caso di retrocessione il club inglese sarebbe costretto ad abbassare le pretese.