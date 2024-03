Roma, Azmoun preoccupato: “Il mio infortunio è serio”. Rischia almeno un mese di stop

Sardar Azmoun è stato portato via in ambulanza a seguito dell'infortunio occorso nella sfida dell'Iran contro il Turkmenistan. In ospedale è stato sottoposto agli esami strumentali per capire l'entità del problema fisico, secondo quanto riportato dallo staff della federazione iraniana l'attaccante della Roma ha subito uno strappo al bicipite femorale, quindi i tempi di recupero saranno di circa un mese. Sardar sta rientrando in Italia dove ripeterà gli esami strumentali, in caso di una conferma della diagnosi l'iraniano non sarà a disposizione di Daniele De Rossi per le partite contro Lecce, Lazio, Milan e la speranza dell'allenatore è che possa rientrare per la gara di ritorno europea e per lo scontro diretto con il Bologna. Alle domande dei giornalisti del sito Varzesh3.com ha detto "Il mio infortunio è serio, devo fare una risonanza magnetica, ma sono sicuro di essermi strappato il bicipite femorale"