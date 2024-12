Roma, l’incubo Coppa Italia: niente semifinale dal 2017, l’ultima vittoria nel 2008

I giallorossi non possono trascurare il torneo che rischia di essere l'unica via per tornare in Europa il prossimo anno

L'unica via per l'Europa

A quota 16 punti in 16 partite, la Roma al momento guarda tutte le big dal basso e deve necessariamente uscire dalle sabbie mobili di questo pessimo inizio di stagione. L'Europa è solo un miraggio (il quinto posto dista 15 punti), e l'unico modo per sperare di giocarci, il prossimo anno, è quello di vincere la Coppa Italia (o l'Europa League). Un compito arduo, soprattutto guardando le condizioni attuali, ma non impossibile considerando che sulla carta si tratta di 4 vittorie (Sampdoria, Milan, verosimilmente una tra Lazio e Inter e la finale). La Roma in questo momento deve stare più attenta a non affondare rispetto a concentrarsi sul ritorno in Europa, ma la partecipazione alle competizioni UEFA è una delle prerogative principali per il sostentamento economico della società che negli ultimi anni sta cercando di sistemare i conti. Si tratta di una bella occasione per evitare che la stagione diventi un completo fallimento e anche per Ranieri, che nelle altre due avventure da allenatore dei giallorossi non ha mai vinto un trofeo.