Roma-Lille le formazioni dei quotidiani: dubbi Ferguson-Hermoso. C’è Wesley

La Roma capolista in campionato si prepara a confermare il suo momento d'oro anche in Europa. Gasperini e i suoi vogliono una vittoria contro il Lille (oggi alle 18.45 all'Olimpico), per proseguire al meglio in cammino in Coppa senza mettere a rischio nulla. Per l'occasione il tecnico ha fatto capire che non farà un grandissimo turn over perché la squadra, sempre a detta di Gasp, non è stanca fisicamente. Il reparto con meno cambi sarà sicuramente la difesa, l'unico dubbio che emerge è sulla possibilità che venga inserito Hermoso nella linea dei tre, forse al posto di Celik. Probabile cambio a sinistra: fuori Angelino per far spazio a Tsimikas. Mentre al centro El Aynaoui potrebbe sostituire Cristante. Il dubbio maggiore è in attacco, prima di tutto nel ballottaggio Dovbyk-Ferguson. Dopo il gol contro il Verona segnato dall'ucraino, adesso tocca al compagno di reparto cercare di sbloccarsi. Pellegrini potrebbe tornare dall'inizio proprio a sostegno della punta, conferme per Soulé.