La Roma capolista in campionato si prepara a confermare il suo momento d'oro anche in Europa. Gasperini e i suoi vogliono una vittoria contro il Lille (oggi alle 18.45 all'Olimpico), per proseguire al meglio in cammino in Coppa senza mettere a rischio nulla. Per l'occasione il tecnico ha fatto capire che non farà un grandissimo turn over perché la squadra, sempre a detta di Gasp, non è stanca fisicamente. Il reparto con meno cambi sarà sicuramente la difesa, l'unico dubbio che emerge è sulla possibilità che venga inserito Hermoso nella linea dei tre, forse al posto di Celik. Probabile cambio a sinistra: fuori Angelino per far spazio a Tsimikas. Mentre al centro El Aynaoui potrebbe sostituire Cristante. Il dubbio maggiore è in attacco, prima di tutto nel ballottaggio Dovbyk-Ferguson. Dopo il gol contro il Verona segnato dall'ucraino, adesso tocca al compagno di reparto cercare di sbloccarsi. Pellegrini potrebbe tornare dall'inizio proprio a sostegno della punta, conferme per Soulé.
news as roma
Roma-Lille le formazioni dei quotidiani: dubbi Ferguson-Hermoso. C’è Wesley
Roma Lille le probabili formazioni dei quotidiani—
IL MESSAGGERO (3-4-2-1):
Svilar, Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini, Ferguson. Allenatore: Gasperini
IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1):
Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas: Soulé, El Aynaoui; Dovbyk. Allenatore: Gasperini
LA GAZZETTA DELLO SPORT: (3-4-2-1):
Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gasperini
CORRIERE DELLA SERA (3-4-1-2):
Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini; Suolé, Ferguson. Allenatore: Gasperini
IL TEMPO (3-4-2-1):
Svilar, Celik, Mancini, Hermoso, Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini
TUTTOSPORT: (3-4-2-1):
Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini
