Roma-Lille, dalle 18 scatta il piano sicurezza: monitorati l’Olimpico e il centro

Scatteranno dalle ore 18:00 i servizi di sicurezza nel centro cittadino e nell’area dello stadio Olimpico come prima tappa di avvicinamento alla gara valevole per la Uefa Europa League in programma domani alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, per la quale si prevede un pubblico pari a oltre 60.000 persone. Lo riporta la Questura di Roma con un comunicato. Sono diverse centinaia i supporters del Lille che arriveranno nella Capitale tra la giornata di oggi e di domani e per la cui accoglienza sarà allestito, come di consueto, il meeting point in piazzale delle Canestre. Da lì, attraverso bus navetta, messi a disposizione dall’ATAC, gli stessi saranno poi accompagnati fino all’impianto sportivo, dove faranno accesso dopo i controlli di sicurezza. L’area del centro storico sarà presidiata già da stasera con contingenti della forza pubblica ed equipaggi in colori d’istituto al fine di assicurare l’effetto prevenzione rispetto ad eventuali azioni che possano celare potenziali rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il dispositivo pianificato in occasione della gara si andrà ad integrare con un più ampio ed articolato impianto securitario in atto ormai da giorni in funzione della mobilitazione diffusa riconducibile al sostegno della causa palestinese e dalla missione umanitaria Global Sumud Flottilla.