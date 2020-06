Roma, licenza Uefa ok. La Figc dà il via libera anche alla squadra femminile

Tramite il proprio sito ufficiale, la Figc ha reso noto l’elenco delle società che hanno ottenuto la licenza Uefa per la stagione sportiva 2020/21. Nessuna sorpresa per la Serie A, con la Roma regolarmente tra i 16 club a cui è stato concesso il via libera e lo Stadio Olimpico confermato come casa giallorossa: restano fuori Brescia, Spal, Genoa e Lecce, le ultime quattro della classifica attuale. L’ok arriva anche per il calcio femminile: tra le sei società che hanno ricevuto la licenza Uefa – oltre a Juventus, Fiorentina, Milan, Sassuolo e Inter – anche la Roma, che giocherebbe allo Stadio Olimpico. “Le società alle quali non è stata concessa la Licenza potranno presentare ricorso motivato presso la Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del diniego della Licenza”, si legge sul sito della Federcalcio.