L’ex obiettivo giallorosso Azmoun firma con il Leverkusen di Schick

L'ex obiettivo della scorsa estate Serdar Azmoun, si trasferirà al Leverkusen al termine della stagione. Farà coppia con Schick

Serdar Azmoun è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Leverkusen. A rivelarlo è lo stesso club tedesco con un tweet che ritrae l'iraniano con la maglia a strisce verticali nere e rosse del club. L'attaccante si traferirà in Germania al termine della stagione a parametro zero, visto il contratto in scadenza non rinnovato con lo Zenit. La Roma lo aveva cercato in estate prima di chiudere l'acquisto di Abraham e lui stesso aveva confermato l'interesse: "Ho ricevuto offerte da Tottenham, Lione, Leverkusen e Roma, ma lo Zenit ha sempre rifiutato. Potrei andare via la prossima estate a parametro zero”. Parole che oggi sembrano quasi premonitrici visto che alla fine è stato proprio il Leverkusen ad aggiudicarsi le prestazioni sportive del ragazzo. A gennaio si era parlato anche di un interesse della Juventus nei suoi confronti, ma la società bianconera non ha mai realmente affondato il colpo. L'iraniano dopo aver realizzato 62 gol in 104 partite con lo Zenit, andrà a far coppia con l'ex giallorosso Patrik Schick.