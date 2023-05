Roma-Leverkusen, le formazioni ufficiali di Mourinho e Alonso

Lo Special One sceglie il doppio centravanti con Pellegrini spostato a centrocampo. Dybala parte dalla panchina

E' ormai tutto pronto per il ritorno in campo della Roma in Europa League. Questa sera i giallorossi affronteranno allo Stadio Olimpico il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Dopo una lungo attesa, Mourinho ha fatto la sua scelta: Dybala partirà dalla panchina. Davanti la coppia Abraham-Belotti con Pellegrini arretrato sulla linea di centrocampo.