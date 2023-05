Roma-Leverkusen, i convocati di Xabi Alonso: c’è Hudson-Odoi. Out Schick e Bellarabi

Il Bayer Leverkusen tramite i propri account social, ha diramato la lista dei convocati di Xabi Alonso per il match di domani contro la Roma valido per l'andata delle semifinali di Europa League. Torna Callum Hudson-Odoi, nominato anche da Mourinho in conferenza stampa, mentre non ci saranno Schick e Bellarabi (rimasti a Leverkusen) così come Sinkgraven e Mbamba, partiti però con la squadra.