Roma-Leverkusen, domani alle 14:45 la conferenza stampa di Mourinho e Spinazzola

Lo Special One e l'esterno di Foligno risponderanno alle domande dei giornalisti alla vigilia della sfida europea contro i tedeschi

Manca sempre meno all'andata delle semifinali di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. Domani José Mourinho e Leonardo Spinazzola risponderanno alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa prepartita. Appuntamento fissato per le 14:45 all'interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. Il fischio d'inizio del match tra giallorossi e tedeschi, è in programma per le 21 di giovedì 11 maggio.