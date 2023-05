Roma-Leverkusen, arbitra Oliver. Ecco i precedenti dell’inglese con le italiane

Giovedì andrà in scena l'andata della semifinale di Europa League all'Olimpico. Il fischietto inglese non ha mai incrociato i giallorossi

Giovedì la Roma scenderà in campo allo Stadio Olimpico per affrontare il Bayer Leverkusen nel match d'andata della semifinale di Europa League. La partita andrà in scena alle 21, sul canale ufficiale della Uefa sono state pubblicate le designazioni arbitrali. Sarà Michael Oliver a dirigere il match. Gli assistenti saranno Stuart Burt e Lee Betts e il IV Uomo Craig Pawson. Stuart Attwell si occuperà del VAR, mentre l'AVAR sarà affidato a Chris Kavanagh. Il fischietto inglese non ha mai incrociato la Roma. Nel complesso il suo bilancio con le formazioni italiane è di 5 vittorie (Inter-Benfica, Juventus-Sporting 2-1, Champions 2017-18; Real Madrid-Juventus 1-3 Champions 2017-18; Atalanta-Valencia 4-1, Champions 2019-20; Lazio-Zenit 3-1, Champions 2020-21), 2 pareggi (Galatasaray-Lazio 1-1, Europa League 2015-16; Lipsia-Atalanta 1-1, Europa League 2021-22) e 2 sconfitte (Fiorentina-Basilea 1-2, Europa League 2015-16; Feyenoord-Napoli 2-1, Champions League 2017-18). Un episodio lega l'arbitro alle squadre italiane. Vi ricordate di quando Buffon, alla fine del match tra Real Madrid e Juve del 2018 (perso per 3-1 dai bianconeri) disse: "L'arbitro ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore"? Ecco, il riferimento era proprio a Oliver, colpevole di aver fischiato nel recupero un rigore dubbio, fatale per la Juve.